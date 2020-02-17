Рівень створення нових підприємств у ЄС найвищий у Литві, найнижчий - у Греції

2017 року у Євросоюзі частка новостворених підприємств від загальної кількості активних підприємств становила 9,3%. Цей показник залишався стабільним порівняно з 2016 роком (9,3%), але був дещо вищим, ніж показник, зафіксований у 2012 році (9,0%).

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 17 лютого опублікував Євростат - статистичне бюро ЄС.

Зайнятість, створена цими новоствореними підприємствами, становила 2,4% від загальної зайнятості і коливалася від 5,2% у Португалії до 1,2% у Німеччині та Нідерландах.

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Найвищі показники зафіксували у Литві (19,7%), Португалії (15,8%), Словаччині (13,7%), Угорщині (12,9%) та Латвії (12,4%), тоді як найнижчі - у Греції (4,5%), Бельгії (6,4%), Швеції (6,6%), Німеччині та Австрії (обидві 6,8%).

Коефіцієнт створення підприємств показав найбільший приріст у Фінляндії, найбільший спад - на Мальті.

2017-го, порівняно з 2016 роком, найбільше зростання коефіцієнту створення нових підприємств було зафіксовано у Фінляндії (2,9 в.п.), за нею - Словаччина (2,7 в.п.), Угорщина (2,1 в.п.), Естонія (1,2 в.п.) та Литва (0,9 в.п.), а найсильніше зниження спостерігалось на Мальті (-6,1 в.п.), в Латвії (-3,8 в.п.), Іспанії (-0,9 в.п.), Болгарії та Італії (обидві -0,5 в.п.), а також Австрії та Швеції (-0,4 в.п.).