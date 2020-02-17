Уровень создания новых предприятий в ЕС самый высокий в Литве, самый низкий – в Греции

В 2017 году в Евросоюзе доля вновь созданных предприятий от общего количества активных предприятий составляла 9,3%. Этот показатель оставался стабильным по сравнению с 2016 годом (9,3%), но был несколько выше, чем показатель, зафиксированный в 2012 году (9,0%).

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 17 февраля опубликовал Евростат - статистическое бюро ЕС.

Занятость, созданная этими новосозданными предприятиями, составила 2,4% от общей занятости и колебалась от 5,2% в Португалии до 1,2% в Германии и Нидерландах.

Самые высокие показатели зафиксировали в Литве (19,7%), Португалии (15,8%), Словакии (13,7%), Венгрии (12,9%) и Латвии (12,4%), тогда как самые низкие - в Греции (4,5%), Бельгии (6,4%), Швеции (6,6%), Германии и Австрии (обе 6,8%).

Коэффициент создания предприятий показал наибольший прирост в Финляндии, наибольший спад - на Мальте.

В 2017 году, по сравнению с 2016-м, наибольший рост коэффициента создания новых предприятий был зафиксирован в Финляндии (2,9 п.п.), за ней - Словакия (2,7 п.п.), Венгрия (2,1 п.п.), Эстония (1,2 п.п.) и Литва (0,9 п.п.), а сильнее всего снижение наблюдалось на Мальте (-6,1 п.п.), в Латвии (-3,8 п.п.), Испании (-0,9 п.п.), Болгарии и Италии (обе -0,5 п.п.), а также Австрии и Швеции (-0,4 п.п.).