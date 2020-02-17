Австрія блокує відновлення морської місії ЄС у Середземному морі

Плани ЄС відновити морське патрулювання в Середземному морі зіткнулися з проблемами у понеділок, коли міністри закордонних справ намагалися переконати Австрію зняти свої заперечення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив сумнів, що на зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок буде прийнято рішення про відновлення військової місії ЄС, яка припинила розгортання кораблів у березні минулого року після того, як Італія заявила, що більше не прийматиме мігрантів, врятованих у морі.

"Я не думаю, що сьогодні ми зможемо (прийти до остаточного рішення)", - сказав Боррель.

При цьому Італія готова відновити морське патрулювання, але, за даними дипломатів, тепер відновлення місії блокує Австрія, виходячи зі своєї позиції, що люди, врятовані у відкритому морі, не повинні бути доставлені в Європу.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав ЄС домовитися про місію, через день після того, як високопоставлений представник ООН попередив, що ембарго на постачання зброї, спрямоване на стримування бойових дій в Лівії, безглузде, тому що його нікому забезпечити.

"Мова йде про безпеку Європи, - сказав Маас.

У неділю Боррель розкритикував Відень, заявивши, що неприпустимо, щоб країна, яка не має військово-морського флоту, могла загальмувати морську місію ЄС.

Відень досі відкидав компромісне рішення ЄС відновити роботу поетапно, починаючи з повітряного спостереження над морем, потім переходячи на весь повітряний простір Лівії і потім на заключному етапі використовуючи всі наявні у ЄС засоби в повітрі, на суші і на морі.