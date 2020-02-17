Австрия блокирует возобновление морской миссии ЕС в Средиземном море

Планы ЕС возобновить морское патрулирование в Средиземном море столкнулись с проблемами в понедельник, когда министры иностранных дел пытались убедить Австрию снять свои возражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выразил сомнение, что на встрече министров иностранных дел в понедельник будет принято решение о возобновлении военной миссии ЕС, которая прекратила развертывание кораблей в марте прошлого года после того, как Италия заявила, что больше не будет принимать мигрантов, оставшихся в море.

"Я не думаю, что сегодня мы сможем (прийти к окончательному решению)", - сказал Боррель.

При этом Италия готова восстановить морское патрулирование, но, по данным дипломатов, теперь восстановление миссии блокирует Австрия, исходя из своей позиции, что люди, спасенные в открытом море, не должны быть доставлены в Европу.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал ЕС договориться о миссии, через день после того, как высокопоставленный представитель ООН предупредил, что эмбарго на поставки оружия, направленное на сдерживание боевых действий в Ливии, бессмысленно, потому что его некому обеспечить.

"Речь идет о безопасности Европы", - сказал Маас.

В воскресенье Боррель раскритиковал Вену, заявив, что недопустимо, чтобы страна, которая не имеет военно-морского флота, могла затормозить морскую миссию ЕС.

Вена до сих пор отвергала компромиссное решение ЕС возобновить работу поэтапно, начиная с воздушного наблюдения над морем, потом переходя на все воздушное пространство Ливии и затем на заключительном этапе используя все имеющиеся в ЕС средства в воздухе, на суше и на море.