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Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів

Понеділок, 17 лютого 2020, 14:50

Уряд Греції заявив, що призупиняє надзвичайний план будівництва таборів для утримання мігрантів на грецьких островах поблизу турецького узбережжя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Нотіс Мітаракіс, грецький міністр у справах міграції, заявив у понеділок, що план, оголошений минулого тижня, був відкладений до тих пір, поки не будуть обговорені вимоги влади на островах Лесбос, Хіос, Самос, Лерос і Кос.

Уряд раніше заявляв про намір замінити існуючі переповнені табори закритими центрами і вже видав розпорядження про виділення землі.

Але остров'яни влаштували протести проти можливого будівництва на тлі побоювань, що нові об'єкти стануть додатковим тягарем для їх невеликих громад.

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Відповідно до угоди 2016 року між Європейським Союзом і Туреччиною, Лесбос і чотири інших острови були використані як природні бар'єри для мігрантів і біженців, які намагаються дістатися до материкової частини Греції-члена ЄС.

Це призвело до серйозної перенаселеності існуючих острівних таборів і погіршення умов життя мігрантів, які офіційні особи ООН назвали жахливими.

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Греція мігранти
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