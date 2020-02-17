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Греция после протестов отложила планы строительства закрытых центров для мигрантов

Понедельник, 17 февраля 2020, 14:50

Правительство Греции заявило, что приостанавливает чрезвычайный план строительства лагерей для содержания мигрантов на греческих островах вблизи турецкого побережья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Нотис Митаракис, греческий министр по делам миграции, заявил в понедельник, что план, объявленный на прошлой неделе, был отложен до тех пор, пока не будут обсуждены требования власти на островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос.

Правительство ранее заявлял о намерении заменить существующие переполненные лагеря закрытыми центрами и уже издал распоряжение о выделении земли.

Но островитяне устроили протесты против возможного строительства на фоне опасений, что новые объекты станут дополнительным бременем для их небольших общин.

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В соответствии с соглашением 2016 года между Европейским Союзом и Турцией, Лесбос и четыре других острова были использованы в качестве естественных барьеров для мигрантов и беженцев, пытающихся добраться до материковой части Греции - члена ЕС.

Это привело к серьезной перенаселенности существующих островных лагерей и ухудшению условий жизни мигрантов, которые официальные лица ООН назвали ужасными.

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Греция мигранты
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