Британія приєдналася до нових санкцій ЄС проти сирійської влади

Велика Британія приєдналася до нових санкцій Євросоюзу проти режиму сирійського президента Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті британського МЗС.

У список санкцій ЄС були додані вісім бізнесменів і дві компанії, "які допомагали підтримувати руйнівний сирійський режим".

"Таким чином, загальне число, вказане в списку санкцій ЄС щодо Сирії, склало 278 осіб і 71 суб'єкт. Відповідно до умов перехідного періоду, Британія також затвердила ці санкції, які заморожують активи громадян в ЄС і Британії і не дозволяють їм подорожувати в ЄС або Британію", - йдеться в заяві.

У британському МЗС відзначили, що будуть і надалі тісно співпрацювати з європейськими партнерами і будуть продовжувати застосовувати санкції після грудня 2020 року, коли завершиться перехідний період.

Санкції ЄС щодо Сирії також включають нафтове ембарго, обмеження на певні інвестиції, заморожування активів сирійського Центрального банку, що знаходяться в ЄС, та експортні обмеження на обладнання та технології, які можуть бути використані для внутрішніх репресій.

Санкції ЄС проти Сирії були введені в 2011 році і переглядаються щорічно.