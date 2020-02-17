Великобритания присоединилась к новым санкциям ЕС против сирийских властей

Великобритания присоединилась к новым санкциям Евросоюзу против режима сирийского президента Башара Асада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте британского МИДа.

В санкционный список ЕС были добавлены восемь бизнесменов и две компании, "которые помогали поддерживать разрушительный сирийский режим".

"Таким образом, общее число, указанное в санкционным списке ЕС по Сирии, составило 278 человек и 71 субъект. В соответствии с условиями переходного периода Великобритания также утвердила эти санкции, которые замораживают активы граждан в ЕС и Великобритании и не позволяют им путешествовать в ЕС или Великобританию", - говорится в заявлении.

В британском МИДе отметили, что будут и в дальнейшем тесно сотрудничать с европейскими партнерами и будут продолжать применять санкции после декабря 2020 года, когда завершится переходной период.

Санкции ЕС в отношении Си также включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в ЕС, и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

Санкции ЕС против Сирии были введены в 2011 году и пересматриваются ежегодно.