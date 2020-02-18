Північна Македонія: тисячі мітингували на підтримку закону, що має привести в ЄС

Тисячі людей 17 лютого взяли участь у марші в столиці Північної Македонії на підтримку знаменних судових реформ, затверджених перед розпуском парламенту та достроковими виборами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Мітинг "Прогулянка за справедливість", який відбувся в Скоп'є через день після затвердження реформ, організував уряд соціал-демократів, який йде у відставку.

Новий закон був ключовою умовою в заявці країни на вступ до Європейського Союзу. Він передасть прокуратурі повний контроль над головними випадками корупції та організованої злочинності.

Раніше подібні справи розглядалися спеціалізованою прокуратурою, яка загрузла в суперечках і стала предметом затятого суперництва між соціал-демократами та опозиційними консерваторами. Цей орган розформували торік.

"Наші люди прагнуть справедливості", - заявив лідер соціал-демократів Зоран Заєв, який минулого місяця пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, готуючись до виборів. "Шановні судді, тепер ви здійснюєте правосуддя."

Парламентські вибори мають відбутися у квітні. Заєв оголосив про дострокові вибори, вказавши на своє "розчарування та обурення" у зв'язку з тим, що ЄС у жовтні не призначив дату початку переговорів про приєднання Скоп'є, незважаючи на угоду з Грецією щодо перейменування. Проти призначення дати виступили Франція, Нідерланди і Данія.