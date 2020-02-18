Туреччина санкціонувала арешти майже 700 людей за зв’язки з Гюленом

Турецька прокуратура видала ордери на арешт 695 осіб, підозрюваних у зв'язках з мусульманським проповідником Фетхуллахом Гюленом, обвинуваченим Туреччиною в невдалій спробі державного перевороту в 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зокрема, прокурори домагаються арешту 467 осіб, підозрюваних у шахрайстві при проведенні поліцейської перевірки в 2009 році.

Крім того, були видані ордери на арешт 157 військовослужбовців — 101 з них все ще перебуває на військовій службі — і 71 співробітника міністерства юстиції.

15 липня 2016 року група офіцерів зробила спробу державного перевороту з метою повалення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. В ході цієї невдалої спроби загинуло близько 250 осіб і більше 2000 отримали поранення.

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Близько 77 000 осіб були заарештовані, а близько 130 000 інших, включаючи військовослужбовців, звільнені з державних посад в результаті репресій проти мережі Гюлена після спроби перевороту.

Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, заперечує свою причетність до спроби державного перевороту.