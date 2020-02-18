Турция санкционировала аресты почти 700 человек за связи с Гюленом

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 695 человек, подозреваемых в связях с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым Турцией в неудачной попытке государственного переворота в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В частности, прокуроры добиваются ареста 467 человек, подозреваемых в мошенничестве при проведении полицейской проверки в 2009 году.

Кроме того, были выданы ордера на арест 157 военнослужащих - 101 из них все еще находится на военной службе - и 71 сотрудника министерства юстиции.

15 июля 2016 группа офицеров предприняла попытку государственного переворота с целью свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе этой неудачной попытки погибло около 250 человек и более 2000 получили ранения.

Читайте также После встречи с Эрдоганом Зеленский поручил СБУ взяться за гюленовские школы в Украине

Около 77 тысяч человек были арестованы, а около 130 тысяч других, включая военнослужащих, уволены с государственных должностей в результате репрессий против сети Гюлена после попытки переворота.

Гюлен, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, отрицает свою причастность к попытке государственного переворота.