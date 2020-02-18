Коронавірус: новий міністр охорони здоров'я Франції назвав вірогідним ризик пандемії

Новий міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран заявив у вівторок про "вірогідний ризик" переростання спалаху коронавірусу в Китаї в пандемію з поширенням по всьому світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це водночас і робоче припущення, і вірогідний ризик", - сказав Веран в ефірі радіо France Info.

Він сказав, що Франція готова, і її система охорони здоров'я є достатньо міцною та добре забезпеченою.

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Четверо пацієнтів з позитивним тестом на коронавірус, залишаються у лікарні у Франції, додав він. 80-річний китайський турист помер від коронавірусу у Франції минулого тижня - це була перша смерть в Європі.

Кількість загиблих у Китаї зросла до 1868 осіб.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, пандемія - це поширення нового захворювання у всьому світі.