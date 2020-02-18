Коронавирус: новый министр здравоохранения Франции назвал вероятным риск пандемии
Новый министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил во вторник о "вероятном риске" перерастания вспышки коронавируса в Китае в пандемию с распространением по всему миру.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Это одновременно и рабочее предположение, и вероятный риск", - сказал Веран в эфире радио France Info.
Он сказал, что Франция готова, и ее система здравоохранения является достаточно прочной и хорошо обеспеченной.
Четверо пациентов с положительным тестом на коронавирус остаются в больнице во Франции, добавил он. 80-летний китайский турист умер от коронавируса во Франции на прошлой неделе - это была первая смерть в Европе.
Число погибших в Китае возросло до 1868 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия - это распространение нового заболевания во всем мире.