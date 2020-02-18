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Коронавирус: новый министр здравоохранения Франции назвал вероятным риск пандемии

Вторник, 18 февраля 2020, 10:23

Новый министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил во вторник о "вероятном риске" перерастания вспышки коронавируса в Китае в пандемию с распространением по всему миру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это одновременно и рабочее предположение, и вероятный риск", - сказал Веран в эфире радио France Info.

Он сказал, что Франция готова, и ее система здравоохранения является достаточно прочной и хорошо обеспеченной.

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Четверо пациентов с положительным тестом на коронавирус остаются в больнице во Франции, добавил он. 80-летний китайский турист умер от коронавируса во Франции на прошлой неделе - это была первая смерть в Европе.

Число погибших в Китае возросло до 1868 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия - это распространение нового заболевания во всем мире.

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