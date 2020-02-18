Словенія: 75 інтелектуалів назвали неприйнятним прем'єрство друга Орбана

Маніфест, підписаний 75 словенськими інтелектуалами, стверджує, що уряд на чолі з лідером консервативної "Демократичної партії" (SDS) Янезом Яншею буде неприйнятним, оскільки лідер нинішньої опозиції "становитиме велику небезпеку для демократичної культури та політичних процесів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У маніфесті сказано, що Янша на чолі уряду сприятиме авторитаризму, "орбанізації" та націоналістичному популізму. Янша вніс би Словенію та її "чутливу" демократію до кола тих членів ЄС, які перебувають у чорному списку як порушники основних принципів демократії, верховенства права, незалежності ЗМІ та прав людини, йдеться у зверненні.

Після нещодавньої відставки прем'єр-міністра Словенії Мар'яна Шареца усі карти перебувають у руках Янші, лідера найбільшої партії парламенту.

Якщо він зуміє сформувати нову коаліцію з нинішніми депутатами, не буде дострокових виборів.

Янша - колишній прем'єр Словенії і союзник угорського лідера Віктора Орбана. Партія Янши отримала більшість голосів на загальних виборах в червні 2018 року, але не отримала парламентської більшості.

Детальніше про політику Янеза Янши читайте в його інтерв'ю "Європейській правді".