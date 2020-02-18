Словения: 75 интеллектуалов назвали неприемлемым премьерство друга Орбана

Манифест, подписанный 75 словенскими интеллектуалами, утверждает, что правительство во главе с лидером консервативной "Демократической партии" (SDS) Янезом Яншей будет неприемлемым, поскольку лидер нынешней оппозиции "представляет большую опасность для демократической культуры и политических процессов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В манифесте сказано, что Янша во главе правительства будет способствовать авторитаризму, "орбанизации" и националистическому популизму. Янша включил бы Словению и ее "чувствительную" демократию в круг тех членов ЕС, которые находятся в черном списке как нарушители основных принципов демократии, верховенства права, независимости СМИ и прав человека, говорится в обращении.

После недавней отставки премьер-министра Словении Марьяна Шареца все карты находятся в руках Янши, лидера крупнейшей партии парламента.

Если он сумеет сформировать новую коалицию с нынешними депутатами, досрочных выборов не будет.

Янша - бывший премьер Словении и союзник венгерского лидера Виктора Орбана. Партия Янши получила большинство голосов на всеобщих выборах в июне 2018 года, но не получила парламентского большинства.

Подробнее о политике Янеза Янши читайте в его интервью "Европейской правде".