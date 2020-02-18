Мюнхенські стипендіати з України публічно виступили проти плану "12 кроків"

Українські випускники програми "Munich young leaders", серед яких експерти і дипломати, виступили проти скандального мюнхенського "мирного плану" щодо конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у їхній заяві, опублікованій виданням Kyiv Post, повідомляє "Європейська правда".

Підписанти заяви назвали документ "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону", який поширили під час нещодавньої Мюнхенської конференції з безпеки, ілюстрацією дефіциту участі та лідерства євроатлантичної спільноти у вирішенні найбільш серйозних світових проблем.

"Шлях до миру і довгострокової безпеки для України і Європи лежить не через міраж напівправди, а через застосування міжнародного права і дотримання Статуту ООН. Все менше приречене на провал", - наголошується у заяві.

Її автори закликали не уникати правильних визначень, і називати те, що відбувається на сході України, агресією і війною, а не "конфліктом в і навколо України".

"Неправильне обстеження і діагноз призводять до неправильного лікування. Фактично, побічно це говорить про те, що ми підміняємо міжнародне право і наші заповітні правові механізми врегулювання міжнародного збройного конфлікту шкідливими поступками за рахунок окупованої держави", - йдеться у документі.

Також наголошується, що мир в Україні може бути побудований тільки під керівництвом уряду і сильною підтримкою українського суспільства. Без врахування думки українського народу будь-який план є нелегітимним.

Автори заяви розкритикували "мюнхенський план" за навмисне ігнорування стратегічного курсу України на інтеграцію в ЄС і НАТО.

"Негласний геополітичний нейтралітет України - це всього лише запрошення для Росії в стару-нову еру "сфер законних інтересів", – сказано у заяві.

Крім того, підписанти заяви наголошують на неможливості пом’якшення санкцій без зміни поведінки Росії: "Західних санкцій було недостатньо, але вони були найбільш ефективним інструментом у протидії російській агресії проти України. Скасування санкцій неможливе, поки Росія продовжує порушувати міжнародне право".

Також наголошується, що питання української ідентичності є винятково справою українців, а рекомендація "мюнхенського плану" щодо діалогу з РФ з цього приводу є підіграванням агресору.

"Україна нічого так не хоче, як відновити свої міжнародно визнані кордони дипломатичними і політичними засобами, і продемонструвала свою готовність до діалогу, особливо з тими, хто здатний побачити різницю між правдою і пропагандою, миром і умиротворенням. Якщо ціною суверенітету і територіальної цілісності є прощення агресії, то ця ціна неприйнятна", - йдеться у заяві.