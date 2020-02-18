Мюнхенские стипендиаты из Украины публично выступили против плана "12 шагов"

Украинские выпускники программы "Munich young leaders", среди которых – эксперты и дипломаты, выступили против скандального мюнхенского "мирного плана" для конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в их заявлении, опубликованном изданием Kyiv Post, сообщает "Европейская правда".

Подписанты заявления назвали документ "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона", который распространили во время недавней Мюнхенской конференции по безопасности, иллюстрацией дефицита участия и лидерства евроатлантического сообщества в решении наиболее серьезных мировых проблем.

"Путь к миру и долгосрочной безопасности для Украины и Европы лежит не через мираж полуправды, а через применение международного права и соблюдение Устава ООН. Все меньшее обречено на провал", - отмечается в заявлении.

Ее авторы призвали не избегать правильных определений, и называть то, что происходит на востоке Украины, агрессией и войной, а не "конфликтом в и вокруг Украины".

"Неправильное обследование и диагноз приводят к неправильному лечению. Фактически косвенно это говорит о том, что мы подменяем международное право и наши заветные правовые механизмы урегулирования международного вооруженного конфликта вредными уступками за счет оккупированного государства", - говорится в документе.

Также отмечается, что мир в Украине может быть построен только под руководством правительства и при сильной поддержке украинского общества. Без учета мнения украинского народа любой план нелегитимен.

Авторы заявления раскритиковали "мюнхенский план" за умышленное игнорирование стратегического курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО.

"Негласный геополитический нейтралитет Украины - это всего лишь приглашение России в старую-новую эру "сфер законных интересов", - говорится в заявлении.

Кроме того, подписанты заявления подчеркивают невозможность смягчения санкций без изменения поведения России: "Западных санкций было недостаточно, но они были наиболее эффективным инструментом в противодействии российской агрессии против Украины. Отмена санкций невозможна, пока Россия продолжает нарушать международное право".

Также отмечается, что вопрос украинской идентичности является исключительно делом украинцев, а рекомендация "мюнхенского плана" по диалогу с РФ по этому поводу – это подыгрывание агрессору.

"Украина ничего так не хочет больше, чем восстановить свои международно признанные границы дипломатическими и политическими средствами, и продемонстрировала свою готовность к диалогу, особенно с теми, кто способен увидеть разницу между правдой и пропагандой, миром и умиротворением. Если ценой суверенитета и территориальной целостности будет прощение агрессии, то эта цена неприемлема", - говорится в заявлении.