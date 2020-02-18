Президентка Естонії закликала підтримувати Україну після загострення на Донбасі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала європейські країни до підтримки України після загострення ситуації на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кальюлайд написала в Twitter.

"Сьогоднішні атаки підтримуваних Росією сил на сході України порушують Мінські угоди і повинні бути засуджені міжнародним співтовариством. Україна веде гарячу війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Ми повинні бути єдині з Україною", - написала Кальюлайд.

Today’s attacks by Russian-backed forces in Eastern Ukraine violate the Minsk Agreements and have to be condemned by the international community. Ukraine is fighting a hot war in the middle of Europe. A war of values and principles. We need to stand united with Ukraine. — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) February 18, 2020

Нагадаємо, у вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Європейський союз звинуватив бойовиків у порушенні домовленостей та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись режиму тиші.