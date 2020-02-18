Президент Эстонии призвала поддерживать Украину после обострения на Донбассе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала европейские страны к поддержке Украины после обострения ситуации на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кальюлайд написала в Twitter.

"Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на востоке Украины нарушают Минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет горячую войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Мы должны быть едины с Украиной", - написала Кальюлайд.

Today’s attacks by Russian-backed forces in Eastern Ukraine violate the Minsk Agreements and have to be condemned by the international community. Ukraine is fighting a hot war in the middle of Europe. A war of values and principles. We need to stand united with Ukraine. — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) February 18, 2020

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Представительство Украины в ЕС проинформировало Евросоюз о новом нападении РФ на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции.