У Данії соцпрацівниця за 25 років вкрала майже 16 млн євро: її засудили на 6,5 років

Суд Копенгагена засудив до 6,5 років ув'язнення колишню співробітницю соціальної служби, яка 25 років крала гроші, що виділялися урядом на соціальні програми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

65-річна Брітта Нільсен визнана винною в шахрайстві. Вона працювала в раді соціальних служб Данії протягом 40 років, розподіляючи фінансування нужденним людям.

У 2018 році її звинуватили в тому, що вона перераховувала частину коштів на свої рахунки. Нільсен втекла до Південної Африки після появи звинувачень, але пізніше погодилася повернутися в Данію після того, як Інтерпол видав ордер на її арешт.

За даними слідства, протягом 25 років Нільсен вкрала 117 мільйонів данських крон (15,6 млн євро). Поліція встановила не менше 300 грошових переказів державних коштів на приватні рахунки Нільсен.

Захист Нільсен просив суд про вирок від 4 до 6 років і, серед іншого, вказував на вік і погане здоров'я обвинуваченої як пом'якшувальну обставину. Звинувачення вимагало щонайменше 8 років в'язниці.

Нільсен заявила в суді, що її шахрайство спочатку було спробою оплатити рахунки, але потім перетворилася на свого роду залежність. Вона також стверджувала, що їй було легко взяти кошти і що не було ніяких запобіжних заходів, щоб зупинити зловживання системою.

Нільсен також заявила, що витратила майже всі гроші, владі Данії вдалося повернути лише 5-6 мільйонів крон.