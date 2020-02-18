В Дании соцработница за 25 лет украла почти 16 млн евро: ее осудили на 6,5 лет

Суд Копенгагена приговорил к 6,5 годам заключения бывшую сотрудницу социальной службы, которая 25 лет воровала деньги, выделяемые правительством на социальные программы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

65-летняя Бритта Нильсен признана виновной в мошенничестве. Она работала в совете социальных служб Дании в течение 40 лет, распределяя финансирование нуждающимся людям.

В 2018 году ее обвинили в том, что она перечисляла часть средств на свои счета. Нильсен сбежала в Южную Африку после появления обвинений, но позже согласилась вернуться в Данию после того, как Интерпол выдал ордер на ее арест.

По данным следствия, в течение 25 лет Нильсен украла 117 миллионов датских крон (15,6 млн евро). Полиция установила не менее 300 денежных переводов государственных средств на частные счета Нильсен.

Защита Нильсен просила суд о приговоре от 4 до 6 лет тюрьмы и, среди прочего, указывала на возраст и плохое здоровье обвиняемый в качестве смягчающего обстоятельства. Обвинение требовало по меньшей мере 8 лет тюрьмы.

Нильсен заявила в суде, что ее мошенничество изначально было попыткой оплатить счета, но потом превратилась в своего рода зависимость. Она также утверждала, что ей было легко взять средства и что не было никаких мер предосторожности, чтобы остановить злоупотребление системой.

Нильсен также заявила, что потратила почти все деньги, властям Дании удалось вернуть только 5-6 миллионов крон.