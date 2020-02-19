Заколот у ЄНП: Орбан накинувся зі звинуваченнями на Туска

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до "внутрішньої дискусії щодо майбутньої місії ЄНП" в листі, надісланому керівництву Європейської народної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Крок Орбана слідує за рішенням президента ЄНП Дональда Туска про продовження тимчасової зупинки членства у ЄНП партії влади Угорщини "Фідес" під час асамблеї ЄНП минулого місяця через занепокоєння щодо верховенства права в країні. Орбан є головою "Фідес".

"Ми виставили свої внутрішні конфлікти на широкий загал", - йдеться у листі, опублікованому на сторінці у Facebook міністра сім'ї та віцепрезидента "Фідес" Каталіни Новак 18 лютого.

"Замість того, щоб виступати проти комунізму та марксизму... ми аплодуємо Фіделю Кастро та Карлу Марксу", - скаржиться Орбан у листі.

Того ж дня Новак зустрілася з генеральним секретарем ЄНП Антоніо Лопес-Істуріз Уайтом, де "меморандум Орбана" був однією з тем дискусії.

Орбан закликає ЄНП протестувати гучніше проти соціалістів, які допомагають "радикальним анархістським комуністичним лівим", і критикує рішення політичного блоку обрати колишнього президента Європейської ради Дональда Туска своїм лідером під час саміту партії в Загребі в листопаді 2019 року.

"Ми обрали президента, який вніс польські внутрішні конфлікти та інтереси в ЄНП", - пише Орбан. "Цей факт міг усвідомити будь-хто на останніх політичних зборах".

Щоб зберегти єдність на лютневій політичній асамблеї партії, Туск оголосив про невизначене продовження призупиненого статусу "Фідеса", яке набрало чинності в березні 2019 року через нібито порушення Угорщиною принципів верховенства права ЄС.

Читайте також Сійярто у Києві домовився, як організувати зустріч Орбана і Зеленського

Туск був агресивним у своїй промові, заявивши, що ситуація в Угорщині погіршилася з моменту призупинення членства "Фідес", повідомили джерела в ЄНП. Майже вся зустріч була присвячена майбутньому Орбана в групі, сказало тоді джерело.

Туск заявив, що він надасть конкретні пропозиції щодо справи "Фідес" на розгляд наступної асамблеї ЄНП у квітні, і запропонував, щоб на початку наступного року відбувся позачерговий конгрес для ухвалення остаточних рішень.

"Крім представників центристських сил, представники християнських правих також мають бути представленими у керівних органах ЄНП", - вимагає Орбан.

Цей крок, ймовірно, розділятиме політичну родину далі, а жорсткі консерватори стверджують, що нерозумно відчужувати "Фідес".

"Карати найуспішнішу партію групи немає сенсу", - заявив колишній прем'єр-міністр Словенії Янез Янша на Конгресі ЄНП в Загребі минулого листопада.

"Ми зацікавлені в майбутньому ЄНП", але залишимо політичну сім'ю, якщо вона "не зможе змінитися", - сказав Орбан на пресконференції 9 січня.