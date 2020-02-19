Мятеж в ЕНП: Орбан набросился с обвинениями на Туска

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к "внутренней дискуссии о будущей миссии ЕНП" в письме, направленном руководству Европейской народной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Шаг Орбана последовал за решением президента ЕНП Дональда Туска о продлении временной остановки членства в ЕНП венгерской партии власти "Фидес" в ходе партийной ассамблеи в прошлом месяце из-за обеспокоенности состоянием верховенства права в стране.

"Мы выставили свои внутренние конфликты на всеобщее обозрение", - говорится в письме, опубликованном на странице в Facebook министра семьи и вице-президента "Фидес" Каталины Новак 18 февраля.

"Вместо того чтобы выступать против коммунизма и марксизма... мы аплодируем Фиделю Кастро и Карлу Марксу", - жалуется Орбан в письме.

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В тот же день Новак провела встречу с генеральным секретарем ЕНП Антонио Лопес-Истуриз Уайтом, на которой "меморандум Орбана" был одной из тем дискуссии.

Орбан призывает ЕНП громче протестовать против социалистов, которые помогают "радикальным анархистским коммунистическим левым", и критикует решение политического блока выбрать бывшего президента Европейского совета Дональда Туска своим лидером во время саммита партии в Загребе в ноябре 2019 года.

"Мы выбрали президента, который привнес польские внутренние конфликты и интересы в ЕНП", - пишет Орбан. "Этот факт мог осознать любой на последних политических собраниях".

Чтобы сохранить единство на февральской политической ассамблее партии, Туск объявил о неопределенном продолжении приостановленного статуса "Фидес", который вступил в силу в марте 2019 года из-за нарушения Венгрией принципов верховенства права ЕС.

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Туск был резок в своей речи, заявив, что после приостановления членства "Фидес" ситуация в Венгрии только ухудшилась, сообщили источники в ЕНП. Почти вся встреча была посвящена будущему Орбана в группе, сказал тогда источник.

Туск заявил, что он представит конкретные предложения по делу "Фидес" на рассмотрение следующей ассамблеи ЕНП в апреле, и предложил, чтобы в начале следующего года состоялся внеочередной конгресс для принятия окончательных решений.

Помимо представителей центристских сил, представители христианских правых также должны быть представлены в руководящих органах ЕНП, требует Орбан.

Этот шаг, вероятно, будет разделять политическую семью и дальше, а жесткие консерваторы утверждают, что отчуждать "Фидес" глупо.

"Нет смысла наказывать самую успешную партию группы", - заявил бывший премьер-министр Словении Янез Янша на Конгрессе ЕНП в Загребе в прошлом ноябре.

"Мы заинтересованы в будущем ЕНП", но покинем политическую семью, если она "не сможет измениться", - сказал Орбан на пресс-конференции 9 января.