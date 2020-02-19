Нідерланди: нижня палата парламенту з незначною перевагою підтримала ЗВТ ЄС і Канади

У ході напруженого голосування депутати нижньої палати парламенту Нідерландів схвалили угоду про вільну торгівлю між Європейським Союзом і Канадою (CETA).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

72 законодавці проголосували за угоду і проти висловилися 69.

Глибоко скептично налаштовані нідерландські законодавці протягом двох напружених днів минулого тижня обговорювали закон, що дозволяє укласти цей договір.

Представники опозиції висловили побоювання, що угода призведе до підриву стандартів безпеки харчових продуктів і піддасть нідерландських фермерів недобросовісній конкуренції, оскільки їх канадські колеги мають більш низькі стандарти захисту тварин і більш низькі витрати.

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Законодавці також висловили побоювання, що механізм врегулювання суперечок, вбудований в угоду, може підірвати національний суверенітет і піддати уряд домаганням з боку транснаціональних корпорацій - думка, яку уряд відкидає.

Поразка стала б серйозним ударом для ліберального прем'єр-міністра Марка Рютте, який є рішучим прихильником угоди і вільної торгівлі.

Але і отримана перемога може виявитися недовгою. Сенат Нідерландів все ще повинен схвалити пакт, а коаліція Рютте там не має більшості. Очікується, що Сенат обговорить угоду в наступному місяці.

Відмова Нідерландів може поставити під сумнів майбутнє CETA. Значна частина угоди тимчасово вступила в силу з 2017 року, але вона повинна бути ратифікована всіма парламентами ЄС, перш ніж повністю вступить в силу.

Угода усуває майже всі митні збори і збільшує квоти на деякі ключові продукти на ринках Канади і ЄС. Євросоюз заявив, що заощадить своїм компаніям близько 600 мільйонів євро на рік на митах.