Нидерланды: нижняя палата парламента с незначительным перевесом поддержала ЗСТ ЕС и Канады
В ходе напряженного голосования депутаты нижней палаты парламента Нидерландов одобрили соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Канадой (CETA).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
72 законодатели проголосовали за соглашение и против высказались 69.
Глубоко скептически настроены нидерландские законодатели в течение двух напряженных дней на прошлой неделе обсуждали закон, позволяющий заключить этот договор.
Представители оппозиции выразили опасения, что соглашение приведет к подрыву стандартов безопасности пищевых продуктов и подвергнет нидерландских фермеров недобросовестной конкуренции, поскольку их канадские коллеги имеют более низкие стандарты защиты животных и более низкие затраты.
Законодатели также выразили опасение, что механизм урегулирования споров, встроенный в соглашение, может подорвать национальный суверенитет и подвергнуть правительство домогательствам со стороны транснациональных корпораций - мысль, которую правительство отвергает.
Поражение стало бы серьезным ударом для либерального премьер-министра Марка Рютте, который является решительным сторонником соглашения и свободной торговле.
Но и полученная победа может оказаться недолгой. Сенат Нидерландов все еще должен одобрить пакт, а коалиция Рютте там не имеет большинства. Ожидается, что Сенат обсудит сделку в следующем месяце.
Отказ Нидерландов может поставить под сомнение будущее CETA. Значительная часть соглашения временно вступила в силу с 2017 года, но она должна быть ратифицировано всеми парламентами ЕС, прежде чем полностью вступит в силу.
Соглашение устраняет почти все таможенные сборы и увеличивает квоты на некоторые ключевые продукты на рынках Канады и ЕС. Евросоюз заявил, что сэкономит своим компаниям около 600 миллионов евро в год на пошлинах.