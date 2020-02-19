ЄС під час переговорів з Британією вимагатиме повернути античні цінності – ЗМІ

Вимогу Греції до Британії про повернення вкрадених культурних артефактів було додано до проєкту переговорного мандата Європейського Союзу на перемовинах з Лондоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британський музей в Лондоні відмовляється повернути 2500-річні мармурові скульптури Парфенона, які британський дипломат Лорд Елджин вивіз з Афін на початку 19-го століття, коли Греція перебувала під владою Османської Туреччини.

Проєкт позиції 27 країн ЄС щодо переговорів з Британією про їхні майбутні відносини передбачає "повернення або реституцію незаконно вивезених культурних цінностей в країни їх походження".

У документі не вказані будь-які культурні об'єкти. Однак один з дипломатів ЄС заявив, що цей рядок додали на прохання Греції за підтримки Італії.

Читайте також Франція може повернути країнам Африки вивезені об’єкти культурної спадщини

Міністр культури Греції заявив минулого місяця, що Афіни активізують свою кампанію по поверненню мармурових скульптур Парфенона з Лондона і розраховують отримати більше підтримки від європейських колег, оскільки Brexit зменшує вплив Британії.

Британський музей стверджує, що мармур, що представляє собою приблизно половину 160-метрового фриза, який прикрашав храм Парфенона в п'ятому столітті до нашої ери, був придбаний Елджином за юридичним контрактом з Османською імперією. Греція стверджує, що скульптури вкрали.