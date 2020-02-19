ЄС під час переговорів з Британією вимагатиме повернути античні цінності – ЗМІ
Вимогу Греції до Британії про повернення вкрадених культурних артефактів було додано до проєкту переговорного мандата Європейського Союзу на перемовинах з Лондоном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Британський музей в Лондоні відмовляється повернути 2500-річні мармурові скульптури Парфенона, які британський дипломат Лорд Елджин вивіз з Афін на початку 19-го століття, коли Греція перебувала під владою Османської Туреччини.
Проєкт позиції 27 країн ЄС щодо переговорів з Британією про їхні майбутні відносини передбачає "повернення або реституцію незаконно вивезених культурних цінностей в країни їх походження".
У документі не вказані будь-які культурні об'єкти. Однак один з дипломатів ЄС заявив, що цей рядок додали на прохання Греції за підтримки Італії.
Міністр культури Греції заявив минулого місяця, що Афіни активізують свою кампанію по поверненню мармурових скульптур Парфенона з Лондона і розраховують отримати більше підтримки від європейських колег, оскільки Brexit зменшує вплив Британії.
Британський музей стверджує, що мармур, що представляє собою приблизно половину 160-метрового фриза, який прикрашав храм Парфенона в п'ятому столітті до нашої ери, був придбаний Елджином за юридичним контрактом з Османською імперією. Греція стверджує, що скульптури вкрали.