ЕС во время переговоров с Британией потребует вернуть античные ценности – СМИ

Требование Греции к Британии о возвращении украденных культурных ценностей было добавлено к проекту переговорного мандата Европейского Союза на переговорах с Лондоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британский музей в Лондоне отказывается вернуть 2500-летние мраморные скульптуры Парфенона, которые британский дипломат лорд Элджин вывез из Афин в начале XIX века, когда Греция была под властью Османской Турции.

Проект позиции 27 стран ЕС по переговорам с Британией об их будущих отношениях предполагает "возврат или реституцию незаконно вывезенных культурных ценностей в страны их происхождения".

В документе не указаны какие-либо культурные объекты. Однако один из дипломатов ЕС заявил, что эта строка добавили по просьбе Греции при поддержке Италии.

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Министр культуры Греции заявил в прошлом месяце, что Афины активизируют свою кампанию по возвращению мраморных скульптур Парфенона из Лондона и рассчитывают получить больше поддержки от европейских коллег, поскольку Brexit уменьшает влияние Великобритании.

Британский музей утверждает, что мрамор, представляющий собой примерно половину 160-метрового фриза, который украшал храм Парфенона в пятом веке до нашей эры, был приобретен Элджином по юридическому контракту с Османской империей. Греция утверждает, что скульптуры украли.