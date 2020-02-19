ЕС во время переговоров с Британией потребует вернуть античные ценности – СМИ
Требование Греции к Британии о возвращении украденных культурных ценностей было добавлено к проекту переговорного мандата Европейского Союза на переговорах с Лондоном.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Британский музей в Лондоне отказывается вернуть 2500-летние мраморные скульптуры Парфенона, которые британский дипломат лорд Элджин вывез из Афин в начале XIX века, когда Греция была под властью Османской Турции.
Проект позиции 27 стран ЕС по переговорам с Британией об их будущих отношениях предполагает "возврат или реституцию незаконно вывезенных культурных ценностей в страны их происхождения".
В документе не указаны какие-либо культурные объекты. Однако один из дипломатов ЕС заявил, что эта строка добавили по просьбе Греции при поддержке Италии.
Министр культуры Греции заявил в прошлом месяце, что Афины активизируют свою кампанию по возвращению мраморных скульптур Парфенона из Лондона и рассчитывают получить больше поддержки от европейских коллег, поскольку Brexit уменьшает влияние Великобритании.
Британский музей утверждает, что мрамор, представляющий собой примерно половину 160-метрового фриза, который украшал храм Парфенона в пятом веке до нашей эры, был приобретен Элджином по юридическому контракту с Османской империей. Греция утверждает, что скульптуры украли.