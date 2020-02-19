У Швеції ось-ось розкриють вбивство прем'єр-міністра, яке сталось 34 роки тому

Швеція наблизилась до розкриття убивства прем’єр-міністра Улофа Пальме, якого застрелили на вулиці 34 роки тому.

Оптимістичну заяву щодо розкриття справи зробив прокурор Крістер Петерсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Петерсон, який є головним прокурором у справі, заявив, що володіє даними, які дозволяють нарешті відповісти на питання, що трапилось 28 лютого 1986 року та хто відповідальний за убивство.

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"Моя мета - висунути звинувачення у справі у першій половині 2020 року. Я налаштований оптимістично. Ми напружено працювали, і у нас є висновки, у які ми твердо віримо", - сказав він в ефірі шведського мовника SVT.

На питання, чи наблизилося розслідування до розкриття справи, Петерсон відповів: "На мою думку, так".

Улоф Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року, після того, як він і його дружина Лісбет Пальме вийшли з кінотеатру в Стокгольмі. Вона була поранена під час нападу і пізніше упізнала стрільця - злочинця Крістера Петерсона. Він був засуджений за вбивство Пальме, але пізніше вирок скасували, а вбивство залишилось нерозгаданою таємницею.

Те, що імена головного прокурора та головного підозрюваного, який згодом помер, однакові, є збігом, підкреслює агентство.

Вбивство прем'єра приголомшило Швецію і похитнуло її образ як безпечної і мирної скандинавської держави, де політики можуть пересуватись на публіці без охорони.