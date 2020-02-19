Міжнародний аеропорт Алеппо вперше за багато років відновив роботу

Міжнародний аеропорт Алеппо вперше з 2012 року прийняв комерційний рейс із Дамаска, ознаменувавши відновлення внутрішніх рейсів між двома найбільшими містами Сирії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило сирійське державне інформаційне агентство Sana.

На борту літака були сирійські журналісти та чиновники режиму Асада, серед яких – міністр транспорту Алі Хаммуд. У своєму зверненні до преси міністр заявив, що відновлення роботи аеропорту є "значною перемогою, яка була досягнута завдяки пожертві героїчної сирійської армії та непохитності сирійського народу".

Аеропорт прийняв цей рейс за кілька днів після того, як війська сирійського уряду, підтримувані РФ, зміцнили контроль над північно-західною провінцією Алеппо і захопили останні ділянки стратегічної автомагістралі М5, що з'єднує Алеппо з Дамаском. Зараз автомагістраль ремонтують – її мають відкрити незабаром вперше за 8 років.

Протягом декількох тижнів війська Башара Асада за підтримки РФ проводили наступ, щоб захопити сільську місцевість Алеппо і частини сусідньої провінції Ідліб – останні утримувані повстанцями райони в країні.

Наступ сирійських урядових військ змусив сотні тисяч сирійських цивільних осіб втікати до кордону з Туреччиною. У результаті військової кампанії також померли сотні мирних жителів.