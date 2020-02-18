Асад назвав прелюдією "визволення" Алеппо, Росія завдала нових ударів

Президент Сирії Башар Асад заявив, що стрімкі успіхи його сил у військовому наступі, підтриманому Росією, передвіщають можливу поразку дев'ятирічного повстання, яке прагнуло витіснити його з влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Асад у своєму виступі на державному телебаченні також попередив, що конфлікт ще не закінчився.

"Ми знаємо, що це визволення не означає закінчення війни або розгрому всіх змов або закінчення терору або здачі ворога, але воно, безумовно, встромляє їхні носи в багно", - сказав Асад.

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"Це прелюдія до їхньої остаточної поразки (опозиційних сил)", - додав він.

Поновлений наступ за підтримки Росії та проіранських угруповань з метою повернути останній бастіон повстанців на північному заході Сирії дозволив силам Асада захопити контроль над великою частиною сільської місцевості поблизу Алеппо і просунутися глибше до утримуваної повстанцями і густонаселеної провінції Ідліб.

Авіація Росії у понеділок завдала масованих ударів в західному Алеппо, пише Al Masdar News.

"Бій за визволення Алеппо та Ідлібу триватиме, як і битва за визволення всієї сирійської землі", - сказав Асад.

Наступ змусив сотні тисяч сирійських цивільних осіб втікати до кордону з Туреччиною в найбільшому переміщенні дев'ятирічної війни.