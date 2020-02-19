Международный аэропорт Алеппо впервые за много лет возобновил работу

Международный аэропорт Алеппо впервые с 2012 года принял коммерческий рейс из Дамаска, ознаменовав восстановление внутренних рейсов между двумя крупнейшими городами Сирии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство Sana.

На борту самолета были сирийские журналисты и чиновники режима Асада, среди которых - министр транспорта Али Хаммуд. В своем обращении к прессе министр заявил, что возобновление работы аэропорта является "значительной победой, которая была достигнута благодаря пожертвованиям героической сирийской армии и стойкости сирийского народа".

Аэропорт принял этот рейс через несколько дней после того, как войска сирийского правительства, поддерживаемые РФ, укрепили контроль над северо-западной провинцией Алеппо и захватили последние участки стратегической автомагистрали М5, соединяющей Алеппо с Дамаском. Сейчас автомагистраль ремонтируют - ее должны открыть вскоре впервые за 8 лет.

В течение нескольких недель войска Башара Асада при поддержке РФ проводили наступление, чтобы захватить сельскую местность Алеппо и части соседней провинции Идлиб - последние удерживаемые повстанцами районы в стране.

Наступление сирийских правительственных войск заставил сотни тысяч сирийских гражданских лиц бежать к границе с Турцией. В результате военной кампании также умерли сотни мирных жителей.