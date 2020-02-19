У Литві хочуть внести "кухаря" Путіна в список санкцій ЄС

Комітет з національної безпеки і оборони литовського парламенту планує звернутися до Міністерства закордонних справ з тим, щоб воно вжило заходів для внесення російського підприємця Євгенія Пригожина і його майна в "чорний список" Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ця особа дійсно досить відома, і відома тим, що він близький до кремлівської адміністрації, тим чи іншим чином пов'язаний не тільки з приватною військовою компанією "Вагнер", але й з кібернетичною безпекою або втручанням у виборчі системи, тому така особа повинна опинитися і в списку санкцій ЄС", - заявив у середу після засідання комітету його голова Дайнюс Гайжаускас.

Наступного тижня комітет має намір розглянути пропозицію "зобов'язати МЗС включити Пригожина в санкції ЄС".

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У середу парламентський комітет з'ясовував, з якою метою в кінці січня в Вільнюсі приземлявся літак, який пов'язують з Пригожиним. За словами Гайжаускаса, було встановлено, що літак прибув на ремонт в одну з компаній, що належать литовській групі компаній авіаційного бізнесу Avia Solutions Group, контрольованій Гедимінасом Жемялісом.

"Ми знаємо, що він прибув саме для ремонтних робіт, але ремонт, наскільки ми знаємо, не був здійснений, коли з'ясувалося, що стосовно цього борту все ж застосовуються санкції Мінфіну США", - сказав голова комітету.

Як відомо, США наклали санкції на Пригожина, пов'язані з ним компанії та активи, зокрема ПВК Вагнера та "фабрику тролів", яку він фінансує.

США звинувачують компанії Пригожина у втручанні в президентські вибори в 2016 році.

Компанії Пригожина, якого вважають особистим приятелем президента Росії, забезпечують харчування для Кремля, що й стало однією з підстав для санкцій. Ще однією підставою стала широка співпраця компаній Пригожина з Міністерством оборони Росії в будівництві військових баз біля кордону Росії з Україною, що їх Москва використовує для введення своїх військових на територію України.

Пригожин також нібито наймав людей, які організовували вбивство одного з ватажків бойовиків в окупованому Луганську.