Правительство Германии утвердило жесткое законодательство относительно языка ненависти онлайн

В среду немецкое правительство одобрило законопроект, который обяжет платформы социальных сетей активно сообщать о незаконном контенте, например, об угрозах смерти или разжигании ненависти, в правоохранительные органы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"С принятием законодательного пакета сегодня мы будем противодействовать преступлениям на почве ненависти с большей силой, чем раньше", - заявила министр юстиции Кристине Ламбрехт.

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"В будущем каждый, кто разжигает ненависть и угрожает другим в интернете, будет привлекаться к ответственности более тщательно и эффективно", - добавила она.

Утвержденный в среду проект является одним из двух предложений о дальнейшем усилении правил в отношении языка ненависти онлайн. Считается, что немецкие правила являются одними из самых строгих в мире.

Прежде чем вступить в силу, законопроект должен пройти одобрение в обеих палатах парламента Германии.

Критики предупреждают, что кампания Берлина относительно языка в интернете может открыть дверь к долгосрочной цензуре, и Германия может нечаянно создать прототип, который скопируют авторитарные правительства.

Ламбрехт защитила правительственное предложение в среду, утверждая, что такие правила необходимы для прекращения текущей "спирали ненависти и насилия" в интернете. "Преступления на почве ненависти должны наконец закончиться там, где им положено быть: в суде", - сказала она.