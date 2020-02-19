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У Гаазі тисячі фермерів протестують проти намірів уряду змінити політику щодо викидів

Середа, 19 лютого 2020, 14:29

У Гаазі тисячі фермерів вийшли на протест проти планів уряду Нідерландів щодо викидів окису азоту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Організатором акції виступає спілка Farmers Defense Force, яка очікувала прибуття 7500 учасників.

Перед учасниками акції мають виступити представники міністерствасільського господарства та члени парламенту.

Поліція говорить про "спокійну і дружню атмосферу" на мітингу, однак демонстрація призвела до проблем з дорожнім рухом в Гаазі. Сьогодні рано вранці в місто в'їхали перші трактори, але їх зупинили в багатьох місцях, в тому числі і з допомогою армійських вантажівок. Сотні тракторів тепер припарковані на околицях міста, наприклад на пляжі Схевенінгена.

 

Farmers Defense Force закликали учасників не приїздити на тракторі на сьогоднішню демонстрацію. Велика частина демонстрантів прибула в Гаагу на поїзді або автобусі.

Поліція оголосила, що фермери, які їдуть по шосейних і 100-кілометрових дорогах, будуть оштрафовані. За даними поліції, сьогодні вранці більшість фермерів чітко дотримувалися домовленостей.

Демонстрація відбувається за день до дебатів у парламенті про те, як зменшити викиди забруднюючої речовини оксиду азоту. Фермери вважають, що законодавці непропорційно націлені на них, стверджуючи, що авіація, будівництво та інші галузі промисловості є основними забруднювачами.

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Нідерланди
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