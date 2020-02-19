В Гааге тысячи фермеров протестуют против намерений правительства по выбросам

В Гааге тысячи фермеров вышли на протест против планов правительства Нидерландов по выбросам окиси азота.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Организатором акции выступает Союз Farmers Defense Force, который ожидал прибытия 7500 участников.

Перед участниками акции должны выступить представители Министерства сельского хозяйства и члены парламента.

Полиция говорит о "спокойной и дружеской атмосфере" на митинге, однако демонстрация привела к проблемам с дорожным движением в Гааге. Сегодня рано утром в город въехали первые тракторы, но их остановили во многих местах, в том числе и с помощью армейских грузовиков. Сотни тракторов теперь припаркованы на окраинах города, например на пляже Схевенингена.

Farmers Defense Force призвали участников не приезжать на тракторе на сегодняшнюю демонстрацию. Большая часть демонстрантов прибыла в Гаагу на поезде или автобусе.

Полиция объявила, что фермеры, которые едут по шоссейным и 100-километровым дорогам, будут оштрафованы. По данным полиции, сегодня утром большинство фермеров четко придерживались договоренностей.

Демонстрация происходит за день до дебатов в парламенте о том, как уменьшить выбросы загрязняющего вещества оксида азота. Фермеры считают, что законодатели непропорционально нацелены на них, утверждая, что авиация, строительство и другие отрасли промышленности являются основными загрязнителями.