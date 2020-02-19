Італія відкидає проєкт нового бюджету ЄС

За один день до важливого саміту ЄС щодо бюджету прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відхилив пропозицію щодо бюджету блоку, яку минулого тижня представив голова Євроради Шарль Мішель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

У своїй промові перед Сенатом в середу Конте заявив, що Рим не схвалить запропонований проєкт, який охоплює витрати Євросоюзу на 2021-2027 роки.

Конте вважає, що новий бюджетний план є досконалішим за минулі пропозиції. Проте, за його словами, "проєкт Мішеля все ще не відповідає цілям стратегічного порядку денного лідерів ЄС і програми президента Європейської комісії".

Тому Конте передбачив, що завтрашній саміт, імовірно, "буде складним і важким".

Конте сказав, що бюджетна пропозиція не зможе задовольнити старі і нові виклики, з якими стикається ЄС. За його словами, суперечливими є пункти щодо сільськогосподарської політики і соціального фонду, спрямованого на підвищення зайнятості, а також інноваційного фонду ЄС і деякі аспекти фінансування оборони.

У п'ятницю Мішель оприлюднив новий проєкт бюджету на 2021-2027 роки загальним обсягом трохи більше ніж 1 трильйона євро.