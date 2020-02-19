Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Мери 9 французьких міст "заборонили" жителям хворіти, бо бракує лікарів

Парламент Естонії засудив російську інтерпретацію Другої світової

США засудили нову агресію РФ та підтримали Зеленського

Україна запроваджує безвіз зі ще однією карибською країною






Італія відкидає проєкт нового бюджету ЄС

Середа, 19 лютого 2020, 15:46

За один день до важливого саміту ЄС щодо бюджету прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відхилив пропозицію щодо бюджету блоку, яку минулого тижня представив голова Євроради Шарль Мішель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

У своїй промові перед Сенатом в середу Конте заявив, що Рим не схвалить запропонований проєкт, який охоплює витрати Євросоюзу на 2021-2027 роки.

Конте вважає, що новий бюджетний план є досконалішим за минулі пропозиції. Проте, за його словами, "проєкт Мішеля все ще не відповідає цілям стратегічного порядку денного лідерів ЄС і програми президента Європейської комісії".

Тому Конте передбачив, що завтрашній саміт, імовірно, "буде складним і важким".

Конте сказав, що бюджетна пропозиція не зможе задовольнити старі і нові виклики, з якими стикається ЄС. За його словами, суперечливими є пункти щодо сільськогосподарської політики і соціального фонду, спрямованого на підвищення зайнятості, а також інноваційного фонду ЄС і деякі аспекти фінансування оборони.

У п'ятницю Мішель оприлюднив новий проєкт бюджету на 2021-2027 роки загальним обсягом трохи більше ніж 1 трильйона євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua