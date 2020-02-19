Италия отвергает проект нового бюджета ЕС

За один день до важного саммита ЕС по бюджету премьер-министр Италии Джузеппе Конте отклонил предложения по бюджету блока, которые на прошлой неделе представил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

В своей речи перед Сенатом в среду Конте заявил, что Рим не одобрит предложенный проект, который охватывает расходы Евросоюза на 2021-2027 годы.

Конте считает, что новый бюджетный план совершеннее предыдущих предложений. Однако, по его словам, "проект Мишеля все еще не отвечает целям стратегической повестки дня лидеров ЕС и программы президента Европейской комиссии".

Поэтому Конте предположил, что завтрашний саммит, вероятно, "будет сложным".

Конте сказал, что бюджетное предложение не сможет удовлетворить старые и новые вызовы, с которыми сталкивается ЕС. По его словам, противоречивыми являются пункты по сельскохозяйственной политике и социальному фонду, направленному на повышение занятости, а также инновационному фонду ЕС и некоторым аспектам финансирования обороны.

В пятницу Мишель обнародовал новый проект бюджета на 2021-2027 годы общим объемом не более 1 триллиона евро.