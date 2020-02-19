"Святотатство": в РФ відреагували на естонську резолюцію про Другу світову

Резолюція парламенту Естонії про роль СРСР в початку Другої світової війни є святотатством і ускладнить діалог двох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі російському агентству ТАСС заявив посол РФ в Естонії Александр Петров.

Читайте також Парламент Естонії засудив російську інтерпретацію Другої світової

"Це святотатство. Це відверто недружній акт естонського парламенту, який ускладнить атмосферу наших двосторонніх відносин. Такі дії заслуговують на співчуття і рішучий осуд", - сказав дипломат.

19 лютого парламент Естонії ухвалив резолюцію з критикою на адресу Росії з питань історії Другої світової війни.

Преамбула документа засуджує пакт Молотова-Ріббентропа і його секретні протоколи, за підписанням яких настала "окупація країн Балтії і розподіл Польщі двома тоталітарними режимами, що стало важливою передумовою початку Другої світової війни".

Резолюція засуджує спроби російської влади переписати історію, заперечуючи роль Радянського Союзу як одного з головних ініціаторів Другої світової війни.