"Святотатство": в РФ відреагували на естонську резолюцію про Другу світову
Резолюція парламенту Естонії про роль СРСР в початку Другої світової війни є святотатством і ускладнить діалог двох країн.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі російському агентству ТАСС заявив посол РФ в Естонії Александр Петров.
"Це святотатство. Це відверто недружній акт естонського парламенту, який ускладнить атмосферу наших двосторонніх відносин. Такі дії заслуговують на співчуття і рішучий осуд", - сказав дипломат.
19 лютого парламент Естонії ухвалив резолюцію з критикою на адресу Росії з питань історії Другої світової війни.
Преамбула документа засуджує пакт Молотова-Ріббентропа і його секретні протоколи, за підписанням яких настала "окупація країн Балтії і розподіл Польщі двома тоталітарними режимами, що стало важливою передумовою початку Другої світової війни".
Резолюція засуджує спроби російської влади переписати історію, заперечуючи роль Радянського Союзу як одного з головних ініціаторів Другої світової війни.