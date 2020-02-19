"Святотатство": в РФ отреагировали на эстонскую резолюцию о Второй мировой

Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является святотатством и осложнит диалог двух стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии российскому агентству ТАСС заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.

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"Это святотатство. Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который усложнит атмосферу наших двусторонних отношений. Такие действия достойны сочувствия и решительного осуждения", - сказал дипломат.

19 февраля парламент Эстонии принял резолюцию с критикой в ​​адрес России по истории Второй мировой войны.

Преамбула документа осуждает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, за подписанием которых наступила "оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны".

Резолюция осуждает попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны.