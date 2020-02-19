Мери 9 французьких міст "заборонили" жителям хворіти, бо бракує лікарів

Мери 9 міст на заході Франції підписали псевдоуказ про заборону жителям хворіти і звертатись за медичною допомогою – таким чином очільники міст хочуть привернути увагу центральної влади в Парижі до недостатньої кількості медиків на місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Указ, який містить 4 статті та не має законної сили, сказано, що у цьому районі – департаменті Сарт - заборонено звертатися за медичною допомогою, мати вроджені або пов'язані з нещасним випадком проблеми зі здоров'ям.

В документі іронічно додається, що жителі можуть поїхати до Парижа, аби отримати доступ до ефективних медичних послуг.

Мери називають указ "символічним, але сильним актом", який повинен стати попередженням для уряду.

"Ми хочемо попередити державні органи про брак лікарів. На карту поставлено виживання нашої території. Уряд повинен взятися за вирішення проблеми", - сказав Домінік Дюмо, глава асоціації сільських мерів Сарта і мер муніципалітету Ферсе-сюр-Сарт.

За його словами, 70 тисяч із понад 560 тисяч людей, які проживають в цьому районі, не мають доступу до лікарів. Кадрові проблеми, брак ліжок у лікарнях і закриття медзакладів серед проблем, з якими зіткнулися мешканці району.