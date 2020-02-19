Мэры 9 французских городов "запретили" жителям болеть, потому что не хватает врачей

Мэры девяти городов на западе Франции подписали псевдоуказы о запрете жителям болеть и обращаться за медицинской помощью - таким образом руководители городов хотят привлечь внимание центральных властей к недостаточному количеству медиков на местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В указе, содержащем четыре статьи и не имеющем законной силы, говорится, что в этом районе - департаменте Сарт - запрещено обращаться за медицинской помощью, иметь врожденные либо связанные с несчастным случаем проблемы со здоровьем.

В документе иронически добавляют, что жители могут поехать в Париж, чтобы получить доступ к эффективным медицинским услугам.

Мэры называют указ "символическим, но сильным актом", который должен стать предупреждением для правительства.

"Мы хотим предупредить государственные органы о нехватке врачей. На карту поставлено выживание нашей территории. Правительство должно взяться за решение проблемы", - сказал Доминик Дюмо, глава ассоциации сельских мэров Сарта и мэр муниципалитета Ферсе-сюр-Сарт.

По его словам, 70 000 из более 560 000 людей, проживающих в этом районе, не имеют доступа к врачам. Кадровые проблемы, нехватка коек в больницах и закрытие медучреждений - вот те проблемы, с которыми столкнулись жители района.