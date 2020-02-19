Армія Фінляндії проведе експеримент із спільним проживанням у казармах чоловіків і жінок

Міністерство оборони Фінляндії проведе експеримент із проживання жінок і чоловіків у загальній казармі під час служби в армії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Міноборони Фінляндії.

"18 лютого 2020 року Міністерство оборони видало указ, в якому йдеться, що експеримент зі спільного розміщення буде проводитися в період з 2020 по 2021 рік. Постанова набуде чинності з 1 квітня 2020 року", - йдеться в заяві.

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Експеримент відбуватиметься у 3-4 підрозділах і стосуватиметься тільки казарм. Соціальні об'єкти, такі як пральня та інші санітарні об'єкти, як і раніше, будуть розділені для чоловіків і жінок.

Раніше з ініціативою розглянути питання спільного проживання неодноразово виступав фінський Союз військовослужбовців. На його думку, так можна було б подолати дискримінацію щодо жінок в армії.

Військову службу у Фінляндії щорічно проходять 20 тисяч осіб, серед них близько тисячі жінок, які проходять службу у добровільному порядку.