Армия Финляндии проведет эксперимент по совместному проживанию в казармах мужчин и женщин

Министерство обороны Финляндии проведет эксперимент по проживанию женщин и мужчин в общей казарме во время службы в армии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Минобороны Финляндии.

"18 февраля 2020 года Министерство обороны издало указ, в котором говорится, что эксперимент по совместному размещению будет проводиться в период с 2020 по 2021 год. Постановление вступит в силу с 1 апреля 2020 года", - говорится в заявлении.

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Эксперимент пройдет в 3-4 подразделениях и будет касаться только казарм. Социальные объекты, такие как прачечная и другие санитарные объекты, по-прежнему будут разделены для мужчин и женщин.

Ранее с инициативой рассмотреть вопрос совместного проживания неоднократно выступал финский Союз военнослужащих. По его мнению, так можно было бы преодолеть дискриминацию в отношении женщин в армии.

Военную службу в Финляндии ежегодно проходят 20 тысяч человек, среди них около тысячи женщин, которые проходят службу в добровольном порядке.