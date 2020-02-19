Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Мэры 9 французских городов "запретили" жителям болеть, потому что не хватает врачей

Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

США осудили новую агрессию РФ против Украины и поддержали Зеленского

Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной






Армия Финляндии проведет эксперимент по совместному проживанию в казармах мужчин и женщин

Среда, 19 февраля 2020, 17:56

Министерство обороны Финляндии проведет эксперимент по проживанию женщин и мужчин в общей казарме во время службы в армии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Минобороны Финляндии.

"18 февраля 2020 года Министерство обороны издало указ, в котором говорится, что эксперимент по совместному размещению будет проводиться в период с 2020 по 2021 год. Постановление вступит в силу с 1 апреля 2020 года", - говорится в заявлении.

Читайте также
В Финляндии готовы рассмотреть введение военного призыва для женщин

Эксперимент пройдет в 3-4 подразделениях и будет касаться только казарм. Социальные объекты, такие как прачечная и другие санитарные объекты, по-прежнему будут разделены для мужчин и женщин.

Ранее с инициативой рассмотреть вопрос совместного проживания неоднократно выступал финский Союз военнослужащих. По его мнению, так можно было бы преодолеть дискриминацию в отношении женщин в армии.

Военную службу в Финляндии ежегодно проходят 20 тысяч человек, среди них около тысячи женщин, которые проходят службу в добровольном порядке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия
powered by lun.ua