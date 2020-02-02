Косово: партії узгодили формування уряду

Дві провідні партії Косова домовилися у неділю про довгоочікувану угоду щодо формування нового коаліційного уряду майже через чотири місяці після проведення дострокових виборів, коли подав у відставку прем'єр Рамуш Харадинай.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ліва партія "Vetevendosje" ("Самовизначення", VV) та правоцентристська "Демократична ліга Косова" (LDK) - дві найбільші партії в парламенті країни.

44-річний Альбін Курті з партії VV заявив, що за угодою стане прем'єр-міністром та співпрацюватиме з партією LDK, а також іншими групами.

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"Ми домовились обрати новий уряд у парламенті завтра. Ми домовилися про все і розподіляємо обов'язки в рамках нового уряду", - додав він.

Разом коаліційні партії займають 77 зі 120 місць парламенту.

Очікується, що нова коаліція означатиме компроміс шести груп, які представляють боснійців, сербів, турків та інших етнічних меншин.

Згідно з новою угодою, уряд складатиметься з 15 міністерств, а VV та LDK призначатимуть по шість міністрів. Ще три посади будуть заповнювати представники етнічних меншин.

VV контролює 29, а LDK 28 із 120 місць у новому парламенті.

Залишається незрозумілим, скільки з 20 законодавців, які представляють етнічні меншини, приєднаються до коаліції.

Переговори щодо коаліції тривали довгий час, оскільки партії не могли дійти до єдиної думки про те, хто стане новим президентом Косова після закінчення мандату Тачі в 2021 році.