Німецькі ультраправі вибачилися за "расистські" розмальовки

Регіональне відділення ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" вибачилося за публікацію книжки-розмальовки, що містить расистські зображення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Фракція партії в законодавчих зборах Північного Рейну-Вестфалії спочатку захищала книгу як збірнку "сатиричних замальовок" і звинувачувала критиків у нападках на свободу творчості. Її лідер у місцевому парламенті Маркус Вагнер сказав, що книга стала "хітом" і оголосив про плани надрукувати більше.

Пізніше поліція підтвердила, що вивчає кримінальні скарги з приводу книги, яка включала в себе малюнок жінок, що тікають з басейну з людьми з кістками у волоссі, і зображення чоловіків з турецькими прапорами і вогнепальною зброєю.

У заяві в середу партія заявила, що книжка-розмальовка була "на жаль, випущена занадто рано", додавши, що" на жаль, деякі зображення безумовно не в порядку".

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Партія заявила, що її керівництво хотіло б "щиро вибачитися" за публікацію книги і що проєкт буде зупинений.

"Моя попередня оцінка була помилкою. Книга не повинна була з'явитися в такому вигляді" – сказав Вагнер.