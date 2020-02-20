Немецкие ультраправые извинились за "расистские" раскраски

Региональное отделение ультраправой партии "Альтернатива для Германии" извинилось за публикацию книги-раскраски, содержащей расистские изображения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Фракция партии в законодательном собрании Северного Рейна-Вестфалии сначала защищала книгу как сборник "сатирических раскрасок" и обвиняла критиков в нападках на свободу творчества. Ее лидер в местном парламенте Маркус Вагнер сказал, что книга стала "хитом", и объявил о планах напечатать больше.

Позже полиция подтвердила, что изучает жалобы по поводу книги, которая включала в себя рисунок женщин, убегающих из бассейна с людьми с костями в волосах, и изображение мужчин с турецкими флагами и огнестрельным оружием.

В среду партия заявила, что книжка-раскраска была "к сожалению, выпущена слишком рано", добавив, что "к сожалению, некоторые изображения определенно не в порядке".

Партия заявила, что ее руководство хотело бы "искренне извиниться" за публикацию книги, и что проект будет остановлен.

"Моя предыдущая оценка была ошибкой. Книга не должна была появиться в таком виде", - сказал Вагнер.