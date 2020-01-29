Коронавірус: світові авіакомпанії скасовують рейси до Китаю

Великі авіалінії призупинили деякі, а дехто навіть усі рейси в Китай через спалах коронавірусу, в результаті якого в Китаї померли вже понад 130 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформувало агентство Reuters.

Британська авіакомпанія British Airways оголосила 29 січня про припинення всіх прямих рейсів до та з материкового Китаю. Це сталося після того, як Британія застерегла громадян утриматися від поїздок до країни. На вебсайті авіакомпанії прямі рейси в Китай не доступні для бронювання в січні і лютому. Скасування будуть чинні до 31 січня, поки авіакомпанія не здійснить оцінку ситуації.

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Фінська авіакомпанія Finnair 28 січня заявила про призупинення рейсів у Нанкін та Пекін до кінця березня. Finnair призупинить три щотижневих рейси між аеропортами Гельсінкі і Пекіна з 5 лютого по 29 березня і два щотижневих рейси між Гельсінкі і Нанкіном з 8 по 29 березня.

Німецький перевізник Lufthansa, найбільший у Європі, скасовує всі рейси до та з Китаю до 9 лютого.

Чиказька компанія United повідомила про призупинення 24 рейсів зі США в Пекін, Гонконг і Шанхай у період з 1 по 8 лютого через значне падіння попиту.

Air Canada заявила 28 січня, що скасовує окремі рейси в Китай, аби краще відповідати очікуваному попиту.

Cathay Pacific з Гонконгу заявила, що з 30 січня і до кінця березня буде поступово скорочувати кількість рейсів до та з материкового Китаю до 50% чи більше відповідно до урядової директиви, а також попиту на ринку.

29 січня індонезійська авіакомпанія Lion Air Group заявила, що з лютого призупинить всі польоти в Китай. Станом на тепер авіакомпанія призупинила шість рейсів з декількох індонезійських міст в Китай. Решту буде припинено в наступному місяці.

Південнокорейський бюджетний авіаперевізник Air Seoul заявив 28 січня про призупинення всіх польотів у Китай.

Air India заявила, що скасовує рейс Мумбаї-Делі-Шанхай з 31 січня по 14 лютого.