У Франції із запізненням помітили бій під Золотим та переплутали дати

МЗС Франції із запізненням повідомило про останній наступ на Донбасі, крім того, пресслужба відомства датувала бій 17 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Наразі на сайті МЗС Франції повідомлення про бій поблизу Золотого розміщене між повідомленнями за 18 і 19 лютого.

"Франція шкодує про інтенсивні бойові дії, які відбулися 17 лютого 2020 року в районі Золотого в Україні, що призвело до нових військових втрат. Порушення режиму припинення вогню і застосування важкого озброєння суперечать Мінським угодам і висновкам саміту глав держав і урядів 9 грудня" - йдеться у повідомленні.

На офіційній сторінці МЗС Франції у Twitter повідомлення про наступ поблизу Золотого з’явилося, як можна було побачити о 13.00 20 лютого, 17 годин тому, тобто ввечері 19 лютого – через півтори доби після наступу бойовиків.

Нагадаємо, у вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз того ж дня звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.