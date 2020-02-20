Во Франции с опозданием заметили бой под Золотым и перепутали даты

МИД Франции с опозданием сообщил о последнем наступлении на Донбассе, кроме того, пресс-служба ведомства датировала бой 17 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сейчас на сайте МИД Франции сообщение о бое возле Золотого размещено между сообщениями 18 и 19 февраля.

"Франция сожалеет об интенсивных боевых действиях, которые произошли 17 февраля 2020 года в районе Золотого в Украине, что привело к новым военным потерям. Нарушение режима прекращения огня и применение тяжелого вооружения противоречат Минским соглашениям и выводам саммита глав государств и правительств 9 декабря", - говорится в сообщении.

На официальной странице МИД Франции в Twitter сообщение о наступлении вблизи Золотого появилось, как можно было увидеть, в 13.00 20 февраля, 17 часов назад, то есть вечером 19 февраля - через полтора суток после наступления боевиков.

Напомним, во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Евросоюз обвинил поддерживаемых Россией боевиков в нарушении режима тишины в связи с последним обострением на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.