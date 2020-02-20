Посол України в ЄС закликав світ посилити тиск на Росію

Остання провокація Росії на Донбасі підриває зусилля з деескалації в регіоні, через це виникає необхідність посилення міжнародного тиску на Росію.

Про це у своїй статті в брюссельському виданні Euractiv написав посол України при ЄС Микола Точицький, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що за останні два місяці в охопленому війною Донбасі українські позиції були обстріляні понад 400 разів.

"Зовсім недавно, 18 лютого, ми стали свідками чергового цинічного нападу Росії на Донбас - нападу і масованого обстрілу українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї" - зазначив Точицький.

"Така провокація підриває зусилля з деескалації в регіоні і ще більше ставить під загрозу нормандський процес. Міжнародний тиск на Росію має бути посилено, щоб змусити Москву виконати свої зобов'язання, взяті в рамках нормандського формату" – підкреслив посол.

За словами дипломата, одним з найбільш ефективних інструментів є санкції.

"Одним з найбільш ефективних інструментів, які ми маємо, щоб зупинити агресивну політику Росії, є санкції. Це не тільки демонстрація єдності і солідарності, а й один з небагатьох реальних механізмів змусити агресора утриматися від подальшого порушення міжнародного права і прав людини, а також від підриву міжнародної безпеки" - заявив Точицький.

Посол також нагадав про червоні лінії України, серед яких виведення збройних сил РФ і озброєння з Донбасу, відновлення контролю над усією протяжністю державного кордону з Росією, забезпечення стійкого припинення вогню на Донбасі, вибори тільки в суворій відповідності з українським законодавством і стандартами ОБСЄ, звільнення з полону всіх українських громадян.

"Чого нам зараз не вистачає, так це політичної волі Російської Федерації припинити свою агресію проти України. Що нам потрібно, так це зміцнення міжнародної єдності і тиску" - заявив Точицький.